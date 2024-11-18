بغداد وواشنطن تبحثان الوضع المتوتر في المحيط الإقليمي

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين والسفيرة الأمريكية لدى ألينا رومانسكي، الوضع المتوتر في المحيط الإقليمي والتحديات الراهنة.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، سفيرة الولايات الأمريكية لدى ألينا رومانسكي".

وتناول اللقاء "مناقشة نتائج الانتخابات الأمريكية والإدارة الجديدة المرتقبة في واشنطن، إلى جانب استعراض نتائج القمة الإسلامية وقمة المناخ"، كما تطرق الجانبان إلى "الوضع المتوتر في المحيط الإقليمي والتحديات الراهنة".



وناقش الطرفان "مسار العلاقات الثنائية بين خلال فترة الحالية، والتوقعات المستقبلية لهذه العلاقات، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون الجيد بين وتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة"، بحسب البيان.