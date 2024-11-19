السيد الحكيم والاعرجي يؤكدان على ضرورة دعم وإسناد عملية التعداد السكاني

نيوز – سياسي

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ومستشار القومي الأعرجي، على ضرورة دعم وإسناد عملية التعداد السكاني.

وقال القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "مستشار القومي الأعرجي التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم".

وأضاف ان "اللقاء تناول استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على دعم وإسناد عملية التعداد السكاني".

وتابع انه "جرى خلال اللقاء ايضاً بحث آخر تطورات على الساحتين الفلسطينية واللبنانية وما يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني من معاناة جراء هذا الصراع".