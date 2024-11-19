بينها توجيه بعقد اجتماع طارئ ورد على رسالة "إسرائيل".. سلسلة قرارات لمجلس الوزراء

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الجامعة العربية لقمة العشرين: ما يحدث بفلسطين غير مقبول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها توجيه بعقد اجتماع طارئ ورد على رسالة "إسرائيل".. سلسلة قرارات لمجلس الوزراء

سياسة

2024-11-19 | 09:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها توجيه بعقد اجتماع طارئ ورد على رسالة &quot;إسرائيل&quot;.. سلسلة قرارات لمجلس الوزراء
3,334 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة من القرارات؛ بينها توجيه بعقد اجتماع طارئ ورد على رسالة "إسرائيل".

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة".


وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".

وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتاً إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي".

وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على "فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024، ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، وبناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق المجلس على "تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024".

وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على "استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها".

وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس".

وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:

1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).

2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.

واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي:

تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، وللجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها".

ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس "إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء".

وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على "تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم".

ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:

1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.

2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على "مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور".
>>  انضم الى السومرية على واتساب

مجلس

الوزراء

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
Play
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
Play
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
من الأخير
Play
من الأخير
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
Play
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
Play
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
Play
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
استديو Noon
Play
استديو Noon
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
Play
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
Play
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
Play
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
Play
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
Play
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
Play
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
من الأخير
Play
من الأخير
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
Play
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
Play
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
Play
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
استديو Noon
Play
استديو Noon
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
Play
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
Play
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
Play
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
Play
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
اخترنا لك
رئيس البرلمان يكلف النزاهة النيابية بإعداد تقرير يخص الوزراء ورؤساء الهيئات والمحافظين كافة
10:11 | 2024-11-19
السيد الحكيم والاعرجي يؤكدان على ضرورة دعم وإسناد عملية التعداد السكاني
06:38 | 2024-11-19
انتقادات للمشهداني بعد تمديدِ الفصلِ التشريعي
05:56 | 2024-11-19
السيد الحكيم يحذر من ماكنة إعلامية تصور فترة الدكتاتورية على أنها مرحلة الخدمات
04:54 | 2024-11-19
السيد الصدر يخاطب الحكومة العراقية بشأن أمرين مهمين
04:09 | 2024-11-19
السوداني يوجه نداءً عاجلا للعراقيين
04:05 | 2024-11-19
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.