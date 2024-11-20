السومرية داخل "غرفة عمليات التعداد".. والتخطيط تعلن بدء وصول البيانات من المحافظات (صور)

وشهدت غرفة عمليات التعداد في مقر وزارة التخطيط حضور وزير التخطيط محمد تميم ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حيث تتابع الغرفة سير عملية التعداد السكاني في كافة المحافظات والمناطقة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط بدء وصول واستلام بيانات التعداد من المحافظات بشكل انسيابي.ويشهد حالة استنفار كبرى في جميع المحافظات وإقليم لاجراء اول تعداد للوسط والجنوب منذ 27 عاما، وأول تعداد مع منذ 37 عاما.