الإطار التنسيقي يرحب بإصدار مذكرة قبض بحق نتنياهو

رحب الإطار التنسيقي في العراق، الخميس، بقرار الجنائية بإصدار مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الإطار في بيان، إن "الاطار التنسيقي يرحب بقرار الجنائية القاضي باصدار مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم ووزير حربه السابق بسبب ارتكابهم مجازر ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".

وأضاف البيان "واذ يشيد الإطار بهذه الخطوة التي تبنتها الجنائية فاننا نضعها في اطار الانتصار للضمير الإنساني"، مشيدا بـ"موقف التي دعمت هذا الاعلان معبرين عن استعدادهم لملاحقة المجرمين تمهيدا لتسليمهم إلى العدالة ومحاكمتهم".

ودعا الاطار التنسيقي في بيانه "احرار العالم (دولاً وشعوباً) إلى مساندة هذا القرار والتعبير بمختلف الطرق عن دعمهم لهكذا قرارات شجاعة ممكن ان تعيد للضمير الإنساني مكانته واعتباره انتصاراً للعدالة".

وأصدرت الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.