الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
09:05 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رفع حظر التجوال الخاص بالتعداد داخل بغداد والمحافظات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507195-638678614962066217.jpg
المشهداني "متشائم": نعيش المجال الحيوي لـ"النكبة الثانية"
سياسة
2024-11-22 | 03:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,030 مشاهدة
السومرية
نيوز-سياسة
اعتبر رئيس مجلس
النواب
محمود
المشهداني، اليوم الجمعة، ان النظام الدولي اليوم "نظام مأزوم"،
مشيرا
الى ان مايحدث يمكن وصفه بانه المجال الحيوي للنكبة الثانية، فيما عبر عن "تشاؤمه" من
إدارة
أزمات التحديات في الشرق الأوسط.
وقال المشهداني في كلمة المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس ٢٠٢٤)، في الجامعة الامريكية بدهوك، ان تحديات الامس في الشرق الاوسط مختلفة عنها اليوم"،
مشيرا
الى ان عقود السلام الهش القديم والسلام الجديد تناثرت برؤى ترامب في ولايته الأولى وبايدن في ولايته الحالية، وبانتظار ولاية ترامب الثانية.
وأكد أن "ما يحدث اليوم شكّل ما يمكن أن أسميه باجتهادي
السياسي
"المجال الحيوي للنكبة الثانية"،
مشيرا
الى ان "التحديات في الشرق الاوسط يمكن إيجازها في محددات فشل النظام الدولي العالمي الذي فشل فهو نظام هلامي".
واعتبر ان "النظام الدولي اليوم لا هو نظام قطب أمريكي، ولا هو نظام أقطاب متعددة متصالحة أو متصارعة، بل هو نظام مأزوم "، مضيفا: أن "نموذج الشرق الأوسط في تحدياته، وآخرها حربا غزة ولبنان، هو نموذج جعل من دولة صغيرة محتلة قطبا دوليا فاعلا سياسيا، وإن كان مرفوضا مجتمعيا لمحارقه المتكررة."
وشدد بالقول: "أنا متشائم من
إدارة
أزمات التحديات التي تواجه الشرق الأوسط من حربي غزة ولبنان، إلى حروب سوريا المتعددة، إلى صراع أمريكا وإسرائيل مع إيران إلى البطالة والمناخ وتذبذب أسعار النفط، وصولا لمنظومة السياسة الشرق أوسطية".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
البرلمان العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو
10:06 | 2024-11-21
رئيس البرلمان يكلف النزاهة النيابية بإعداد تقرير يخص الوزراء ورؤساء الهيئات والمحافظين كافة
10:11 | 2024-11-19
المشهداني والجبوري يبحثان أهمية تفعيل دور البرلمان
13:31 | 2024-11-16
البرلمان يكسب "عطلة ونصف".. انقضاء نصف الفصل التشريعي "الممدد" بلا جلسات
02:06 | 2024-11-16
محمود المشهداني
حرب الشرق الاوسط
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
أمن
30.08%
13:28 | 2024-11-21
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
13:28 | 2024-11-21
ما حقيقة تمديد حظر التجوال في العراق؟
محليات
25.57%
11:37 | 2024-11-20
ما حقيقة تمديد حظر التجوال في العراق؟
11:37 | 2024-11-20
تمديد العطلة في هذه المحافظات
محليات
23.22%
09:25 | 2024-11-20
تمديد العطلة في هذه المحافظات
09:25 | 2024-11-20
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
رياضة
21.13%
02:15 | 2024-11-21
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
02:15 | 2024-11-21
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
الأكثر مشاهدة
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
اخترنا لك
الإطار التنسيقي يرحب بإصدار مذكرة قبض بحق نتنياهو
14:54 | 2024-11-21
نشرة السومرية.. التعداد العام للسكان ورفع حظر التجوال خلال ساعات
11:19 | 2024-11-21
البرلمان العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو
10:06 | 2024-11-21
اول رد حكومي على قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
09:59 | 2024-11-21
السامرائي والصفدي يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين
07:29 | 2024-11-21
السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
05:36 | 2024-11-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.