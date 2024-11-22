وقال المشهداني في كلمة المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس ٢٠٢٤)، في الجامعة الامريكية بدهوك، ان تحديات الامس في الشرق الاوسط مختلفة عنها اليوم"، الى ان عقود السلام الهش القديم والسلام الجديد تناثرت برؤى ترامب في ولايته الأولى وبايدن في ولايته الحالية، وبانتظار ولاية ترامب الثانية.وأكد أن "ما يحدث اليوم شكّل ما يمكن أن أسميه باجتهادي "المجال الحيوي للنكبة الثانية"، الى ان "التحديات في الشرق الاوسط يمكن إيجازها في محددات فشل النظام الدولي العالمي الذي فشل فهو نظام هلامي".واعتبر ان "النظام الدولي اليوم لا هو نظام قطب أمريكي، ولا هو نظام أقطاب متعددة متصالحة أو متصارعة، بل هو نظام مأزوم "، مضيفا: أن "نموذج الشرق الأوسط في تحدياته، وآخرها حربا غزة ولبنان، هو نموذج جعل من دولة صغيرة محتلة قطبا دوليا فاعلا سياسيا، وإن كان مرفوضا مجتمعيا لمحارقه المتكررة."وشدد بالقول: "أنا متشائم من أزمات التحديات التي تواجه الشرق الأوسط من حربي غزة ولبنان، إلى حروب سوريا المتعددة، إلى صراع أمريكا وإسرائيل مع إيران إلى البطالة والمناخ وتذبذب أسعار النفط، وصولا لمنظومة السياسة الشرق أوسطية".