- يخاطب مجلس والامم لردع التهديدات الصهيونية.. ويطالب بوضع حد للسلوكيات العدوانية- القانونية النيابية تؤكد انعقاد الجلسات هذا الاسبوع.. وترجح ادراج القوانين الجدلية على جدول الاعمال- لمعالجة الاكتظاظ والدوام الثلاثي.. السوداني يفتتح 790 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية من أصل الف مدرسي- في البصرة.. انسحاب مئة وخمسين باحثا يترك مناطق كاملة دون تعداد، وذي قار تعاقب الباحثين المقصرين