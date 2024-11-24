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السوداني: الكيان الصهيوني هدد العراق بذرائع واهية
سياسة
2024-11-24 | 15:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,948 مشاهدة
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني، الأحد، أن الكيان الصهيوني هدد
العراق
بذرائع واهية تكشف عن نياته العدوانية، فيما لفت الى أن
العراق
بات باعتراف الأمم
المتحدة
بلداً مستكملاً لكل شروط التحول الديمقراطي والسياسي والتنموي.
وقال السوداني في الحفل الاستذكاري الذي أقامته وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الوزارة، "العراق أحد أبرز الأعضاء المؤسسين للأمم
المتحدة
والمنظمات المتفرعة عنها، ما منحه حضوراً دولياً ونقطةَ ارتكاز في الكثير من الأحداث الفارقة بتاريخ المنطقة".
وأضاف "حافظت
وزارة الخارجية
على روح العمل الدبلوماسي وتقاليده الأساسية"، مشددا بالقول "عانى
العراق
من عزلة بسبب سياسات النظام الدكتاتوري المباد، وسرعان ما استعاد محوريته ومكانته بعد 2003".
ولفت "استطاعت
وزارة الخارجية
أداء دورها الوطني الذي عبر بشكل مميز عن
العراق
الجديد والمساهم في السلام والأمن والانفتاح على الجميع"، مضيفا "أسسنا لمبدأ مهم وثابت أسميناه (الدبلوماسيةَ المنتجة) ليكون أساس عملنا الخارجي".
وكشف السوداني "وجهنا في بداية الحكومة نحو تعزيز العلاقات مع دول المنطقة والعالم واستضفنا العديد من الفعاليات الدولية"، مردفا "أطلقنا مشروع طريق التنمية الحيوي الذي يمثل رسالة عراقية دبلوماسية قبل أنْ تكون اقتصادية".
وشدد "استحضرنا دور
وزارة الخارجية
لإنهاء مهمة التحالف الدولي وتنظيم العلاقات مع دوله على أساس ثنائي شامل"، موضحا "تم احياء اتفاقية الإطار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة مع الولايات
المتحدة
الأمريكية".
وتابع "نفخر بمنجز حكومتنا في استكمال البناء
السياسي
والمؤسساتي للدولة"، مضيفا "اتفقنا على انهاء البعثة السياسية الأممية لليونامي والاستمرار بالعمل مع الوكالات الأممية المتخصصة".
واعتبر السوداني أن "العراق بات باعتراف الأمم
المتحدة
بلداً مستكملاً لكل شروط التحول الديمقراطي والسياسي والتنموي"، مؤكدا أن "العراق دعا مبكراً الى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في فلسطين ولبنان وحماية المدنيين، والعمل على عدم اتساع نطاق الحرب".
وأشار الى أن "الكيان الصهيوني هدد
العراق
بذرائع واهية تكشف عن نياته العدوانية، ما استلزم منا التأكيد على عدم جعل
العراق
منطلقاً لأي هجوم"، كاشفا "وجهنا
وزارة الخارجية
بمتابعة ملف التهديد الصهيوني بالمحافل الدولية لمنع محاولات الكيان من إشعال الحرب في المنطقة بشكل أكبر".
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