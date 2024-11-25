رئيس الوزراء يعلن نتائج التعداد السكاني ببلوغ العراق حاجز 45 مليونا

وقال السوداني في مؤتمر صحفي خاص بإعلان نتائج التعداد السكاني، إن "العراق أنجز خطوة هي الأبرز في إطار التخطيط والتنمية والتطوير، والشكر إلى فرق التعداد السكاني الجوالة وهيئة الإحصاء وملاكات وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في الإقليم وقواتنا الأمنية، كما أشكر المواطن على الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع فرق التعداد السكاني، وكذلك الشكر الجزيل إلى صندوق الأمم للسكان لمواكبته عملية التعداد السكاني وتقديم كل الدعم والإسناد".وأضاف رئيس الوزراء، أن "التعداد السكاني كان خطوة مؤجلة من سنوات طويلة وآخر تعداد شامل كان في العام 1987"، لافتا الى ان "التعداد السكاني في العام 1997 لم يشمل إقليم كردستان".وتابع السوداني، أن "حكومتنا وضعت التزاماً بإجراء التعداد السكاني وبدعم القوى السياسية كافة والسلطات الدستورية، ونحن ماضون في عجلة التطوير التي تستهدف واقع جيلنا الحالي والأجيال القادمة نحو تنمية مستدامة".وأوضح السوداني، أن "سكان بحسب الإحصاء الأخير بلغ أكثر من 45 مليون نسمة، حيث كانت نسبة سكان الحضر 70.3 بالمئة والريف 29.7 بالمئة، وعدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة، وبلغ حجم متوسط الأسرة 5.3 فرد".ولفت الى أن "عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، وعدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة"، موضحا ان "الأسر التي ترأسها نساء بلغت 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة".وبين أن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1 بالمئة، ونسبة السكان في سن العمل 15 الى 64 سنة 60.2 بالمئة، ونسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة"، مؤكدا ان "العراق قد دخل مرحلة الهبة الديموغرافية بوصول السكان إلى نسبة العمل بنسبة 60 بالمئة".وشدد على ان "معدل النمو السكاني في يبلغ 2.3 بالمئة، والمساكن في بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، ونسبة الدور 92.1 ونسبة الشقق 6.6 بالمئة ونسبة الدور الطينية 4 بالعشرة من المئة".