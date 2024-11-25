المالكي: يجب حسم موضوع اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات أو البطاقة البايومترية - عاجل

وقال المالكي خلال كلمة مصوره تابعتها نيوز، إن "موقف المحكمة الجنائية شجاع ويسجل لها"، مضيفا: "نتمنى من المؤسسات أن تعيد الاحترام للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم في الكيان الصهيوني".وأشار الى ان "داعمي الكيان الصهيوني يرفضون حق الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم ضد الصهاينة"، موضحا ان "الشعوب حتى في الداعمة للاحتلال تقف مع فلسطين".تابع: "يجب على تقديم مسودة مشروع قانون ويجب ايضاح نظام هل هي دائرة واحدة أم دوائر متعددة وهل هناك انتخابات مبكرة".ولفت الى انه "يجب حسم موضوع اعتماد البطاقة الموحدة في أو البطاقة البايومترية"، مشيرا الى ان "المشاركة في واجب وليس حقا فقط لأن استقرار الدولة يعتمد عليها".ودعا المالكي، "المواطنين إلى تحضير البطاقة البايومترية للمشاركة في ودعا ايضا الكتل السياسية والمسؤولين في الحكومة والنواب لتشريع القوانين المتعلقة بالمفوضية والعمل الانتخابي".وأضاف: "أدعو المفوضية إلى الإسراع في منح البطاقة البايومترية للمواطنين"، مبينا ان "موقف المحكمة الجنائية بتجريم نتنياهو ووزير دفاعه السابق تاريخي".واستدرك: "نتمنى من المؤسسات أن تعيد الاحترام للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم في الكيان الصهيوني"، مضيفا: "داعمو الكيان الصهيوني يرفضون حق الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم ضد الصهاينة".وختم قائلا: "يجب على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات".