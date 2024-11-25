رئيس مجلس النواب يجتمع برؤساء الكتل النيابية ويؤكد على دعم الحكومة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس في بيان ورد لـ نيوز، انه "وشدد رئيس مجلس خلال اللقاء على ضرورة ان تكون وحدة الصف العراقي، ماثلة بين أعين ممثلي الشعب، و دعم عمل الرئاسات الثلاثة، في الدفاع عن العراق، حيث اليوم يتعرض لتهديدات خارجية".وأضاف المشهداني بحسب البيان أن "أداتنا التنفيذية اليوم، هي الحكومة العراقية، فوجب دعمها منا جميعا، لاجتياز هذه المرحلة، وذكر أننا جميعا لن نسمح بأي تهديد من قبل الكيان الصهيوني للعراق وأمنه واستقراره".وذكر الدكتور المشهداني حول ملف التشريعات النيابية المزمع اقرارها: أن "من الأفضل ان نصوت على قانون العفو العام اولا لما تتعلق به من حقوق أناس مظلومين".وأشار البيان الى انه "استمع رئيس مجلس الى وجهات النظر المختلفة لرؤساء الكتل النيابية والحلول المقترحة حول الملفات الخاضعة للنقاش في هذا الاجتماع ".