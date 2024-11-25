رئيس البرلمان يوجه برفع جميع القوانين المعطلة لرئاسة مجلس النواب

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس محمود المشهداني وجه كافة اللجان البرلمانية، برفع كل القوانين المعطلة لرئاسة مجلس النواب".