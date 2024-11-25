متى تحسم هذه القوانين المهمة؟

نيوز – سياسي

حدد القانونية النيابية المالكي، موعد حسم القوانين الخلافية.

وقال لـ نيوز، ان "القوانين الخلافية ستدرج في الجلسات القادمة وهي الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات"، مبينا ان "هذه القوانين ستتم مراجعتها مع تثبيت النقاط الخلافية".

وأضاف ان "قانون الأحوال الشخصية لا توجد عليه نقاط خلافية، كما ستحدد النقاط الخلافية بقانون العام وكذلك قانون إعادة العقارات"، الى ان "رئيس مجلس قدم مقترحا بتقديم قانون العام".

وتوقع "حسم هذه القوانين قبل نهاية العام الحالي".