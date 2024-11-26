البرلمان يعقد أول جلسة برئاسة المشهداني

نيوز – سياسي

عقد مجلس العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الأولى برئاسة رئيس المشهداني.

وقالت الإعلامية لمجلس في بيان ورد ل نيوز، ان "مجلس عقد اليوم، جلسته رقم 17 من الدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة للفصل التشريعي الثاني، برئاسة المشهداني".

وأضافت ان "الجلسة عقدت بحضور 168 نائباً".