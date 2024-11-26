مجلس النواب يُصوت على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد

نيوز – سياسي

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد.

وقالت الإعلامية لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس صوت على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد". وأضافت ان "مجلس يُصوت على اضافة فقرة على جدول أعماله".

