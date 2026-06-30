السيد الحكيم: ثورة العشرين كانت منجزاً وطنياً أصيلاً

وقال السيد في بيان ورد لـ ، "مئة وستة أعوام مضت على ملحمة الخالدة، ثورة العشرين التي كانت منجزاً وطنياً أصيلاً، بعيداً عن كل أجندة خارجية".وأضاف: "ثورة كانت بقيادة المرجعية الدينية وأذرع العشائر العراقية الوفية، أثبتت أن وحدة العراقيين سر قوتهم، وأن الانتماء للوطن يعلو على كل اعتبار".