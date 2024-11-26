مجلس الوزراء يختار شركة عالمية لتشغيل مشروع رخصة الهاتف النقال

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس الوزراء وافق على شركة فودافون العالمية للاتصالات، مشغلاً لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس".وأضاف: "كلف بالمضي في الإجراءات التحضيرية للمشروع".