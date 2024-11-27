زيدان يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الداخلية البريطانية.. هذا ما تم بحثه

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، ان "فائق زيدان أستقبل وزيرة للشؤون الداخلية في المملكة ايفيت كوبر والوفد المرافق لها".وجرى خلال اللقاء بحث الملفات القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين، والتعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقا للبيان.