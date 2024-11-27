السامرائي يوجه دعوة بعد توقف الحرب في لبنان

وقال في بيان: "بعد شهرين من الحرب على شعبنا اللبناني الشقيق والتي خلّفت جرحاً غائراً ودماراً فادحاً، تتوقف الحرب أخيراً".وأضاف "لكن قلوبنا ما زالت تنزف مع غزة، ونناشد الدولي أن يتحرك لإنهاء معاناة الفلسطيني الشقيق، ليعم والاستقرار المنطقة بأسرها".