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شواني يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين وزارة العدل العراقية ونظيرتها المصرية
سياسة
2024-11-28 | 03:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
249 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، أهمية تعزيز التعاون بين وزارة العدل العراقية ونظيرتها المصرية، في مجالات التسجيل العقاري والأتمتة والتحول الرقمي.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إن "شواني التقى بنظيره وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري، وذلك خلال زيارته لجمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأربعين، المقرر عقده في مقر جامعة
الدول
العربية بالقاهرة".
وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التنسيق المشترك في المجالات العدلية والقانونية"، مبينا ان "شواني اكد أهمية تعزيز التعاون بين وزارة العدل العراقية ووزارة العدل المصرية، وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التسجيل العقاري، والأتمتة، والتحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل ويخدم مصالح
البلدين
الشقيقين".
من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري تطلع وزارته إلى توطيد التعاون مع وزارة العدل العراقية، مشدداً على أهمية التواصل المستمر ومناقشة عقد الاتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقية تبادل المحكومين، بحسب البيان.
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