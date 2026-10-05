اتفاق على استحداث 4 نواب لرئيس الوزراء والكابينة الوزارية تستكمل خلال 10 أيام

وقال النائب عن الكتلة لـ ، انه "خلال 10 أيام سيتم استكمال الكابينة الوزارية وستصل الى البرلمان للتصويت عليها"، مبينا ان "استحقاقات كتلة صادقون هي نائب رئيس وموجود حاليا ، ونائب وهو إضافة الى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعي".وأضاف انه "تم الاتفاق على ان يكون لرئيس الوزراء 4 نواب لعدة شؤون منها والاقتصادية والخدمية والطاقة".