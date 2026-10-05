محكمة الكرخ تخاطب البرلمان لرفع الحصانة عن النائبة زهراء لقمان

وذكرت المحكمة في كتابها الموجه إلى ، أن الطلب يأتي استناداً إلى أحكام المادة (63) من الدستور، وبموجب أحكام المادتين (289 بدلالة 298) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.من جانبها، أكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أنها تجري التحقيق في القضية الخاصة بالنائبة لقمان .وبحسب الإجراءات الدستورية، يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب الحصول على موافقة مجلس النواب وفق الضوابط المتعلقة بالحصانة النيابية.