الشيخ حمودي والأعرجي يؤكدان ان طريق السلام في غزة بدأ من لبنان

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، ان "الشيخ همام حمودي استقبل مستشار القومي قاسم الأعرجي، وبحثا التحديات الأمنية بالمنطقة والجهد الديبلوماسي تجاهها، وأهمية ماحققه لبنان من نصر أجبر الاحتلال على وقف عدوانه وفتح الطريق للسلام في غزة".وأكد الطرفان، أن محور أمن المنطقة وإستقرارها ويمتلك من التجارب والامكانيات والروحية ما تجعله واثقا من قدراته على حماية سيادته من اي تهديد".وشدد الطرفان ان "دور في تعزيز تفاهمات دول المنطقة مهم للغاية ويعد جزء من أمنه القومي وفلسفة نظامه بان الاستقرار مسؤولية مشتركة".