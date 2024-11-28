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تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونظيره الإسباني في مدريد
سياسة
2024-11-28 | 05:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
192 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، في مدريد،
رئيس الوزراء
الإسباني بيدرو سانشيز.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه خلال اللقاء، وجرت مناقشة آفاق
التعاون
بين
العراق
وإسبانيا على جميع الصعد، وبحث الملفات الأساسية، استناداً إلى عمق العلاقات الثنائية التي ترتكز على تاريخ مميز من التعاون، تأتي هذه الزيارة للاستمرار في تعزيزها، بجانب ما تحقق خلال زيارة سانشيز إلى
بغداد
نهاية العام الماضي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مواقف إسبانيا تحفز الحكومة على تأسيس شراكة شاملة وواعدة، وهو ما يتجسد في حضور الشركات الإسبانية الفاعل في مسار التنمية في العراق، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية هو جزء من ستراتيجية الحكومة في التعامل مع جميع دول التحالف الدولي بعد انتهاء مهماتها في العراق، وقد كانت إسبانيا إحدى
الدول
المشاركة فيه.
وثمن السوداني مواقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الواضح لها من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى دعواتها لوقف الحرب على غزة ولبنان، كما تطرق اللقاء إلى التطابق في الرؤى في ما يخص التحديات الدولية.
من جانبه، قدم سانشيز شكره للسوداني على تلبية الدعوة وزيارة إسبانيا، مؤكداً أهمية
العراق
ومحوريته في المنطقة، كما أشار إلى رغبة بلاده في تأسيس شراكة مع العراق، بجانب رغبة الشركات الإسبانية للمشاركة في المشاريع المختلفة في
العراق
.
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