السوداني: زيارتنا إلى إسبانيا تتويج للعلاقات التاريخية

اعتبر محمد شياع السوداني، الخميس، أن زيارته إلى إسبانيا هي للعلاقات التاريخية بين البلدين، الى أن ما تحقق اليوم هو إكمال لما سبق بشأنه.

وقال السوداني في تغريدة على منصة "أكس"، زيارتنا إلى إسبانيا هي للعلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات".

وأضاف "قدمنا شكرنا لمملكة إسبانيا حكومة وشعباً، على حسن الضيافة والاستقبال، وأوضحنا أن ما تحقق اليوم هو إكمال لما سبق بشأنه خلال زيارة الإسباني بيدرو سانشيز إلى نهاية العام الماضي".



ولفت السوداني "ترأسنا مع سانشيز لقاء موسعاً جرى فيه توقيع مذكرات تفاهم مهمة في مجالات والاقتصاد والصناعة والتجارة والعدل، واتفقنا على أهمية حضور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".



وتابع "ثمَّنا الموقف الإسباني النبيل والإنساني من القضية الفلسطينية، والحرب على غزّة ولبنان، وأكدنا ضرورة إيقاف الحرب في غزة، مثلما حصل في لبنان، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم".