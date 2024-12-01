لحين حسم الدعوى.. الصميدعي يعود لمنصب رئيس مجلس صلاح الدين (وثيقة)

نيوز – سياسة



أوقف العراقي، اليوم الاحد، قرار اقالة الصميدعي من رئاسة مجلس محافظة صلاح الدين وإعادته الى منصبه لحين حسم الدعوى.





وفي وقت سابق، صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، بأغلبية أعضائه، على إقالة رئيسه عبد السلام الصميدعي من منصبه. القرار القضائي ادناه:وفي وقت سابق، صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، بأغلبية أعضائه، على إقالة رئيسه عبد السلام الصميدعي من منصبه.

وأعرب الصميدعي، عن رفضه لقرار الإقالة، معتبرا اياه إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.



وقال في بيان حينها إن المناصب القيادية في المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار لجميع المحافظات.



وقرر رئيس اللجوء إلى لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق، نردفا بالقول: نحن على ثقة بأن سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار في محافظتنا.