عدد كبير من النواب يغادرون مبنى البرلمان دون عقد الجلسة

نيوز – سياسي

غادر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، اليوم الاحد، دون عقد جلسة .

وقال مراسل نيوز، ان "عددا كبيرا من غادروا اليوم مجلس دون عقد الجلسة". وأضاف ان "هناك تأكيدات نيابية بعدم وجود امكانية لعقد جلسة اليوم".

