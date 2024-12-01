مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس أجل انعقاد جلسته إلى يوم غد".وكانت النائبة انتصار الموسوي، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الاحد، انها متواجدة مع عدد من داخل مبنى البرلمان منذ الساعة الـ 1 ظهرا، مشيرة الى ان هناك اجتماعات تحصل ولا نعلم ماذا يدور داخل المبنى.وقالت الموسوي لـ السومرية نيوز، "اننا متواجدون في مجلس منذ الساعة الـ 1 ظهرا لعقد جلسة المجلس، الا انها تأجلت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب".وأكدت ان "هذا يعتبر معيبا بحق مجلس وبحق الشعب العراقي"، لافتة الى "اننا لن نعمل بالمزاجيات".بعد ذلك، غادر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، دون عقد جلسة المجلس.وقال مراسل السومرية نيوز، ان "عددا كبيرا من غادروا اليوم مبنى مجلس دون عقد الجلسة".وأضاف ان "هناك تأكيدات نيابية بعدم وجود امكانية لعقد جلسة اليوم".وكان جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). بالإضافة إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.كما تضمن مناقشة القراءة الثانية لكل من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019.