السيد الحكيم: كركوك عراق مصغر والنجاح فيها نجاح في عموم العراق

وقال المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان ورد لـ نيوز، انه "التقى السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الوطنية أمير قبيلة النعيم الشيخ سفيان النعيمي، وبحث معه تطورات الواقع السياسي في البلاد والوضع الأمني والاجتماعي في محافظة كركوك حاضرة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حولها، فيما بين سماحته أهمية العشائر العراقية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع العراقي".واكد السيد الحكيم، على "أهمية النجاح في كركوك، مجددا القول إن كركوك عراق مصغر والنجاح فيها نجاح في كل العراق، كما دعا لتطمين الجميع والتركيز على تقديم الخدمات وتوفير فرص الإعمار والتنمية".وأشار الى "ضرورة الاهتمام بالأقضية والنوحي، وأهمية دعم المحلية ومنحها صلاحياتها الدستورية لتتمكن من تنفيذ ما وعدت به قبل تشكيلها".وشدد السيد الحكيم على "استثمار إمكانات الزراعية والصناعية والسياحية، مشيرا إلى أن كركوك حاضرة في قصة نجاح الزراعة والاكتفاء الذاتي من الحبوب، داعيا لدعم الفلاحين بالبذور والمكننة ومنظومات الري الحديثة".