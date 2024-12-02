الأعرجي والمالكي يؤكدان أهمية استمرار الجهد الأمني على الحدود السورية

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي التقى اليوم، رئيس ائتلاف القانون، وتناول اللقاء، استعراضا شاملا لمستجدات الاحداث على الساحة السورية وآخر تطورات المشهد والأمني على صعيد المنطقة".وأضاف المكتب، أنه "جرى التأكيد على أهمية استمرار الجهد الأمني والاستخباري على الحدود العراقية السورية بعد تأمينها بالكامل، إلى جانب التأكيد على موقف من الاحداث الأخيرة في سورية الشقيقة واهمية دعم كل الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية".