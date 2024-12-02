نداء تركماني تحت قبة البرلمان: صوتوا لمشروع قانون إعادة العقارات في كركوك

وقال رئيس الجبهة أرشد في بيان ورد لـ نيوز، "أقف اليوم أمامكم لأوجه نداءً وطنيا إلى جميع القوى السياسية والكتل البرلمانية، للتصويت لصالح مشروع قانون إعادة العقارات في كركوك، تلك العقارات التي شملتها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".وأضاف الصالحي، أن "هذا المشروع ليس مشروع مكون واحد، بل هو استحقاق وطني يهدف إلى إعادة الحقوق المسلوبة لجميع أبناء كركوك، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية".وتابع الصالحي، "لقد عانى التركمان والعرب والكرد وجميع مكونات من السياسات الجائرة التي فرضها النظام البائد، وسيكون من الظلم أن يتم حصر هذا ضمن إطار الصراعات السياسية أو تصويره على أنه يخدم طرفًا دون آخر".ولفت الصالحي، "إننا هنا نتحدث عن الحق والعدالة، وعن الإنصاف، وعن تصحيح مسار تاريخي أثقل كاهل أهل كركوك"، مشددا "ومن هذا المنبر، أدعو زملائي في مجلس النواب إلى وضع الخلافات جانبا والتصويت على هذا بما يخدم أبناء ويعزز وحدة النسيج العراقي".وأشار الى ان "التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية هما حجر الأساس الذي يبنى عليه مستقبل وطننا، وإن إعادة الحقوق إلى أصحابها ليست فقط واجبا قانونيا، بل هي أيضًا مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الجميع".وأكد أن "هذا يُعد رسالة واضحة بأن بلدنا العزيز يسير نحو العدالة والإنصاف، بعيدا عن أي نزعات حزبية أو طائفية، ونأمل من جميع الكتل السياسية دعم هذا المشروع الوطني الذي يعبر عن طموحات وآمال أبناء كافة".