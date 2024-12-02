اجتماع أمني رفيع داخل قبة مجلس النواب والسبب احداث سوريا (صور)

وذكر المكتب الإعلامي للنائب لرئيس مجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "عقد اجتماعا مهما مع والدفاع بحضور وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش وقادة العمليات المشتركة، والقوة الجوية، والقوات البرية، والدفاع الجوي، وطيران الجيش، والاستخبارات العسكرية، لبحث التحركات الارهابية الأخيرة في سوريا وتداعياتها على أمن .وأضاف البيان ان الاجتماع ناقش أيضا سبل مواجهة المخاطر المستقبلية.