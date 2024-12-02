تحالف العزم يدعو للتكاتف الوطني لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية

وقال التحالف في بيان ورد لـ نيوز، انه "يجب التكاتف الوطني ووحدة الصف بين الكتل السياسية من جميع الأطراف والمكونات، لمواجهة التداعيات الخطيرة والمتسارعة في شمال سوريا، والتي تشكِّل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والإقليمي والدولي".وشدَّد على "أهمية اتخاذ القوى السياسية العراقية موقفًا حازمًا يتناسب مع خطورة المرحلة الراهنة"، مشكورة إلى "التجارب السابقة التي أظهرت كيف تمكنت الجماعات الإرهابية، في ظل غياب الاستعدادات الكافية، من تهديد أمن المدن العراقية واستباحة أرواح الأبرياء، وهو درس يستوجب العمل على منع تكرار تلك المآسي".ودعا تحالف العزم إلى "تفعيل دور المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لوضع حد لأي محاولات لإعادة تمدد الإرهاب"، مؤكدا على "أهمية تضافر الجهود السياسية والمجتمعية لضمان بقاء قويًا وآمنًا في مواجهة التحديات التي تهدد استقراره".