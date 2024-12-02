فوضى داخل مبنى مجلس النواب



نيوز – سياسي

يشهد مجلس حاليا حالة من والصراخ بين بسبب القوانين الجدلية.

وقال مراسل نيوز، ان "حالة من تحصل في كافيتريا مجلس بين غالبية نواب الكتل السياسية على خلفية القوانين الجدلية وهي (قانون الأحوال الشخصية وقانون العام وقانون إعادة العقارات لاصحابها)".

وأضاف ان "أصوات بدأت تسمع وهناك صراخ وحالة من التوتر والتشنج بين النواب".