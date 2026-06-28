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الزيدي لـ"عراقجي": العراق يقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار لتثبيت الاستقرار
سياسة
2026-06-28 | 06:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
265 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
استقبل رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الاحد، وزير الخارجية الايراني
عباس عراقجي
والوفد المرافق له.
وجرت خلال اللقاء مناقشة الاتفاق الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية الذي جرى بموجبه وقف الحرب بين البلدين، والجهود الدولية والاقليمية لفرض الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء.
واكد رئيس
مجلس الوزراء
أن
العراق
يقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وهو ما سيعزز فرصة التنمية للشعوب المتجاورة.
من جانبه جدد عراقجي دعم بلاده للعراق والعمل والتنسيق المشترك على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، مُجددا موقف
إيران
الحريص على إقامة أفضل العلاقات الوطيدة مع كل
الدول الإقليمية
، ودول الجوار العربي.
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مجلس الوزراء
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