شاهد نص قانون الأحوال الشخصية المقرر التصويت عليه اليوم

نيوز – محلي

تنشر نيوز، اليوم الاثنين، نص قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل.

وقال مراسل نيوز، ان "هذا يعتبر من القوانين الجدلية المقرر التصويت عليه في جلسة مجلس اليوم".

وأضاف ان "الخلافات حوول هذا والقانونين الاخريين وهما (إعادة العقارات والعفو العام)، بين الكتل السياسية تمنع عقد الجلسة".