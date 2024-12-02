بعد فوضى كبيرة.. مجلس النواب يرفع جلسته إلى الغد

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "مجلس رفع جلسته إلى يوم غد".يذكر أن مراسل نيوز، كان قد أفاد بان "حالة من حصلت في كافيتريا مجلس بين غالبية نواب الكتل السياسية على خلفية القوانين الجدلية وهي (قانون الأحوال الشخصية وقانون العام وقانون إعادة العقارات لأصحابها)".