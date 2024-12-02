السومرية نيوز تنشر قانونا عمق الخلافات بسبب بنوده

نيوز –

تنشر نيوز، نص قانون إعادة العقارات لاصحابها والذي كان من المقرر التصويت عليه في جلسة مجلس اليوم.

وشهد هذا اعتراضات من قبل الكثير من الذين اعتبروه انه يؤدي الى خلافات بين مكونات ويهدد بحرب أهلية. فيما يؤكد وبعض ممن متوافق معهم الذي اعتبروه احد حقوقهم التي تمت مصادرتها في زمن النظام السابق.

