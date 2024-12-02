الإطار التنسيقي يعبر عن قلقه لما يجري في سوريا

عقد الإطار التنسيقي في العراق، مساء الاثنين، اجتماعه الدوري بحضور محمد شياع السوداني، فيما عبر قلقه لما يجري في .





وجاء في بيان صدر عن الإطار التنسيقي، أنه "عقد اليوم الاثنين اجتماعه الدوري في عمار الحكيم وبحضور رئيس محمد شياع السوداني".

ولفت البيان إلى أن "الاطار التنسيقي عبر عن قلقه لما يجري في من احتلال الارهابيين لمناطق هامة، وأعتبر أمن امتداداً للأمن القومي للجوار الجغرافي بين والامتدادات المختلفة لذلك الجوار".

وثمن الإطار التنسيقي "الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة وقوى بمختلف صنوفها واعلان الجهوزية العالية والاستعداد التام لحماية الحدود بين البلدين"، وطمأن "الشعب حيال التطورات وحثه على عدم الالتفات الى الحرب الاعلامية والنفسية التي تروج للأكاذيب".

كما ثمن الاطار التنسيقي "المواقف الحكيمة لبعض الحكومات العربية والاقليمية والدولية التي تقف امام انتهاك سيادة الدول وطغيان قوى الظلام التي تحركها اجندات اجنبية واضحة".