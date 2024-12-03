رئيس الوزراء يؤكد حرص العراق على فتح آفاق الشراكة مع باكستان

وقال رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني، استقبل اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، الجنرال ساهر شمشاد مرزا، والوفد المرافق له".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد البحث في مجالات التعاون المشترك على الصعيد الأمني ومواجهة الإرهاب، والأمن السيبراني، وتوطين الصناعات الحربية، والتدريب، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات".ونقل المكتب تأكيد السوداني، على "حرص على فتح آفاق الشراكة مع باكستان، بناءً على المشتركات التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تجمع الشعبين الصديقين"، مشيراً إلى "ضرورة تعاضد جهود العالمين العربي والإسلامي لوقف العدوان على غزّة، ومنع الإبادة الجماعية عن شعبنا في فلسطين".من جانبه، نقل الجنرال شمشاد مرزا إلى السوداني تحيات الباكستاني، وعبّر عن تقديره للتجربة العراقية في مكافحة الإرهاب، وانطلاق عجلة التنمية الاقتصادية وتشييد البنى التحتية، فضلاً عن الدور الإقليمي الإيجابي الذي يضطلع به العراق، ودعمه أمن المنطقة واستقرارها، بحسب البيان.