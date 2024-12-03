السوداني لاردوغان: العراق لن يقف متفرجاً على تداعيات الازمة السورية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "السوداني أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركّزت على آخر التطورات الأمنية والميدانية في سوريا والمنطقة".وأبلغ السوداني أردوغان، بحسب البيان، أن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك"، مشدداً على أن "العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك، مؤكداً أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا".وشدد السوداني على أن "الدول الإسلامية ليست بحاجة إلى انقسام داخلي، وأن ما يحدث في سوريا اليوم يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، الذي تعمّد قصف للجيش السوري بشكل مهّد للجماعات الإرهابية السيطرة على مناطق إضافية في سوريا، فضلاً عن كون تلك التنظيمات لم يكن لها أي موقف داعم لشعبنا الفلسطيني، أو أي إدانة واضحة للعدوان على غزّة".وتابع البيان، ان "الاتصال شهد التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين، وضرورة دعم والاستقرار في سوريا، كونه يؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار وجميع بلدان المنطقة".