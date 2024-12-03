مبادرة عراقية تخص الأزمة السورية.. دعوة لاجتماع في بغداد

أعلن ائتلاف في العراق، الثلاثاء، عن مبادرة عراقية لاجتماع في بشأن الأزمة السورية.

وقال الائتلاف في بيان، إنه عقد "اجتماعه الدوري بحضور رئيسي مجلسي الوزراء محمد شياع السوداني والنواب المشهداني".

وعبر ائتلاف عن "دعمه وتأييده لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تقوم بها منذ بداية الأزمة السورية"، داعيا إلى أن "تكون مقراً للحوارات المستمرة".



وطمأن الائتلاف جميع أبناء بأن "الاستعدادات كفيلة بأن تمنع أي خطر عن العراق"، مؤكدا "اتخاذ خطوات تحفظ أمن وسلامة الأراضي السورية من جهة والأمن القومي من جهة اخرى وذلك من خلال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في وسوريا".

وتابع البيان أن "ائتلاف اعلن عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار والدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع عاجل في بغداد".