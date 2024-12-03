بطلب منه.. البرلمان يستضيف رئيس الوزراء اليوم

ويستضيف المجلس، في جلسة اليوم، السوداني، لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تهم الشأن العام وتؤثر في مسار العمل الحكومي.وتأتي هذه الاستضافة، بحسب مصدر برلماني، في إطار حرص على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.ويأمل أعضاء مجلس أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم مصلحة ويحقق تطلعاته في الاستقرار والتنمية.