بعد ابداء استعداده "لارسال قوات الى سوريا".. عراقجي يزور بغداد الجمعة

وبحسب وسائل الاعلام فإن وزير الخارجية الإيراني سيتشاور أولاً مع نظيره فؤاد حسين، ومن ثم يلتقي برئيس الوزراء والرئيس .وتأتي هذه الزيارة، بعد ان اجرى عراقجي زيارات الى سوريا وتركيا خلال اليومين الماضيين تتعلق بالأحداث السورية الأخيرة.وكان عراقجي قد اعلن ان ايران ستتشاور في الامر في حال طلبت سوريا ارسال قوات عسكرية.