المالكي: الدفاع عن سوريا دفاع عن الدول المجاورة ويجب الوقوف بوجه هذا التحدي

وقال خلال متلفزة إن "ما يحدث في من هجمات إرهابية ليست مفاجئة بل مفردة من السياقات التي تتعرض لها المنطقة"، معتبرا ان "سوريا مستهدفة بسبب موقعها الجغرافي ودورها في المنطقة وحدودها".وأضاف المالكي، "نستنكر ونرفض التدخلات الخارجية والتعرض لوحدة وسيادة سوريا"، الى ان "بعض ومن بينها اسرائيل تريد اسقاط وانهاء دورها كدولة وتقسيم حول كيان الاحتلال".وأكد المالكي، "دافعنا عن سابقا لأنها محورية وسقوطها يعني استباحة المنطقة بأكملها"، الى ان "الدفاع عن دفاع عن المجاورة لها والمنطقة لذلك يجب حمايتها للوقوف بوجه هذا التحدي".وتابع المالكي، أن "المنطقة يجب ألا تكون حيادية اتجاه ما يجري في من أحداث يعد لها اعدادا دقيقا وكبيرا"، داعيا العالم والدول العربية والاسلامية إلى "الوقوف بجانب وحدة حماية لها ولدول المنطقة".وشدد على انه "يجب حماية الوحدة الوطنية والأمن الوطني والارتفاع بمستوى المسؤولية في العراق"، لافتا الى "اننا نثق بقدراتنا الأمنية والعسكرية لحفظ الداخلي في العراق من أي اهتزاز".