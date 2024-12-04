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المالكي: الدفاع عن سوريا دفاع عن الدول المجاورة ويجب الوقوف بوجه هذا التحدي
سياسة
2024-12-04 | 06:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,920 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
أكد زعيم ائتلاف
دولة
القانون
نوري
المالكي، اليوم الأربعاء، على ضرورة الدفاع عن
سوريا
بعد الاحداث الأمنية المتصاعدة التي شهدتها، متهما إسرائيل بالوقوف وراء هذه التطورات بغية اسقاط
الدولة
وتحويلها الى دويلات صغيرة.
وقال
المالكي
خلال
كلمة
متلفزة إن "ما يحدث في
سوريا
من هجمات إرهابية ليست مفاجئة بل مفردة من السياقات التي تتعرض لها المنطقة"، معتبرا ان "سوريا مستهدفة بسبب موقعها الجغرافي ودورها في المنطقة وحدودها".
وأضاف المالكي، "نستنكر ونرفض التدخلات الخارجية والتعرض لوحدة وسيادة سوريا"،
مشيرا
الى ان "بعض
الدول
ومن بينها اسرائيل تريد اسقاط
سوريا
وانهاء دورها كدولة وتقسيم
الدول
حول كيان الاحتلال".
وأكد المالكي، "دافعنا عن
سوريا
سابقا لأنها
دولة
محورية وسقوطها يعني استباحة المنطقة بأكملها"،
مشيرا
الى ان "الدفاع عن
سوريا
دفاع عن
الدول
المجاورة لها والمنطقة لذلك يجب حمايتها للوقوف بوجه هذا التحدي".
وتابع المالكي، أن "المنطقة يجب ألا تكون حيادية اتجاه ما يجري في
سوريا
من أحداث يعد لها اعدادا دقيقا وكبيرا"، داعيا العالم والدول العربية والاسلامية إلى "الوقوف بجانب وحدة
سوريا
حماية لها ولدول المنطقة".
وشدد
المالكي
على انه "يجب حماية الوحدة الوطنية والأمن الوطني والارتفاع بمستوى المسؤولية في العراق"، لافتا الى "اننا نثق بقدراتنا الأمنية والعسكرية لحفظ
الأمن
الداخلي في العراق من أي اهتزاز".
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