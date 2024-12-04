مجلس النواب يصوت على أن تكون الجلسة سرية فيما يتعلق بالجانب الأمني

والدائرة الإعلامية مجلس ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس صوت على أن تكون الجلسة سرية فيما يتعلق بالجانب الأمني.وعقد مجلس العراقي، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول 2024، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 183 نائباً.الدائرة الإعلامية مجلس ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز أن المجلس عقد جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 183 نائباً.ويستضيف مجلس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه برفقة وزراء التخطيط والداخلية والخارجية للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، وفقا للبيان.وقبل قليل، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مجلس لحضور الاستضافة في جلسة اليوم، بناءً على طلبه.