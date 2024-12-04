انتهاء استضافة رئيس الوزراء ومجلس النواب يرفع جلسته

نيوز – سياسي

أعلنت الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن رفع جلسته بعد انتهاء استضافة .

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس انهى اليوم استضافة ووزراء الخارجية والداخلية والتخطيط". وأضاف ان "المجلس قرر رفع جلسته".

