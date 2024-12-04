السوداني يوضح تفاصيل استضافته بمجلس النواب بناء على طلبه

نيوز – سياسي

أوضح محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تفاصيل استضافته بمجلس بناء على طلبه.

وقال السوداني في تدوينة على منصة X تابعتها نيوز، "خلال استضافتنا في مجلس اليوم، بناءً على طلبنا، استعرضنا بمعية وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية، السياسات والتدابير المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة، وقدّمنا شرحاً موجزاً عن سير تنفيذ البرنامج الحكومي، ونسب الإنجاز المتحققة على مسار الأولويات الأساسية في البرنامج، وبيّنا ضرورات التعديل الوزاري، وتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة، والحاجة إلى تشريعات وقوانين للمضيّ في الإنجاز".

وأضاف "نؤمن بأنّ تحقيق أهداف العمل التنفيذي بحاجة إلى عمل تشريعي مساند ومراقب، فالتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي، الذي يستمر بفضل احترام الأسس الدستورية وتضحيات أبناء شعبنا العظيم الذين نتشرف بخدمتهم في مختلف مسؤوليتنا".

وتقدم بالشكر الى "رئيس مجلس النواب، ونائبيه، وأعضاء المجلس الموقّر على استضافتهم لنا، وأدائهم دورَهم التشريعي والرقابي، بشكل تجسد فيه الحرص والمسؤولية والوطنية".