نشرة السومرية.. استضافة السوداني في البرلمان وتداعيات الاحداث في سوريا

• خلال استضافته في .. السوداني يستعرض تدابير الحكومة لمواجهة تحديات المنطقة، ويوضح أسباب تأخير التعديل الوزاري• داعيا للاستنفار.. المالكي يعد الهجمة على سوريا مشروعا صهيونيا، ويحذر من احتمالية تمدد الارهابية• بالتعاون مع متنفذين.. شركات سيارات تحتال على المواطنين والدولة.. تزوير الوثائق والمواصفات وادخالها بصفة هجينة• الكراجات العشوائية تغزو ارصفة .. اتاوات علنية ومضايقات، وردع المتجاوزين ابرز المطالبات