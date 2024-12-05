وقال بحسب مقطع الفيديو من داخل جلسة والذي اطلعت عليه نيوز، ان "الاستجوابات تجاه قضية التجسس والتنصت وكل هذه الإشكالات أثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية"، الى "انها لم تستند لاي شيء واستطيع القول بضرس قاطع بانها كذبة القرن".وأضاف ان "القضية معروضة امام ونحترم قضاءنا المستقل النزيه العادل ونحترم قرار بالتحقيق مع الموظف وننتظر النتائج"، مبينا: "لكن كمعطيات متوفرة لا وجود لأي امر كهذا، ويبقى الدور الرقابي للمجلس الموقر باستجواب أي بهذا الشأن".وحضر محمد شياع امس الأربعاء الى جلسة لاستضافته منه للحديث عن بعض الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية.